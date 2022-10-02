Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar 03:19Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ankara Yenice Barajı Gölü'nde çok sayıda ölü balık su yüzeyine vurdu
[Fotograf: DHA]
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Yenice Barajı Gölü'nde çok sayıda ölü balık su yüzeyine vurdu. Ölümler çevrede tedirginliğe yol açarken, bölge vatandaşları ölümlerin incelenmesini talep etti.
Nallıhan'nın Yenice Mahallesi'nde bulunan baraj gölünde su yüzeyine çok sayıda ölü balık çıktı.
Baraj gölünde su yüzeyini kaplayan balıkların görüntüsü tedirginlik yaratırken, etrafında hiçbir sanayi kuruluşu olmayan barajdaki balık ölümleri şaşkınlık yarattı.
Ölümlerin yüksek sıcaklık sonucu balıkların oksijensiz kalmasından meydana gelmiş olabileceği belirtilirken, mahalleli, yetkililerden balık ölümlerini incelemelerini talep etti.
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