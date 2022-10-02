Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar 05:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da 3 katlı iş yerinde yangın
[Fotograf: İHA]
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 3 katlı iş yerinde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Vatan Mahallesi’nde bulunan 3 katlı et deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
{ilgili-galeri-}
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık, Bursagaz ve polis ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Kısa sürede büyüyen alevler, iş yerinin önündeki hafif ticari araca da sıçradı.
[Fotoğraf: DHA]
Olay yerine giden polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri yangına müdahale etti.
İtfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü.
[Fotoğraf: AA]
Yangın nedeniyle bir araç kullanılamaz hale gelirken, iş yerinde hasar oluştu.
Sıradaki Haber
Ankara Valiliği "fırtına"ya karşı uyardı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz