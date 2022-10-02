Olay gece saatlerinde, Yakuplu Mahallesi, Osmangazi Caddesi üzerinde bulunan oto yıkama ve otopark olarak kullanılan iş yerinde meydana geldi.

İddiaya göre, plakası öğrenilemeyen bir motosikletle olay yerine gelen 2 kişi, uzun namlulu silahla otoparkı taradı. Kapalı olan otoparkta unuttukları özel eşyalarını almaya gelen çalışanlardan Servet Özdemir kurşunların hedefi oldu.

Yaralı hastanede tedavi altına alındı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan Servet Özdemir, hastaneye kaldırıldı. Özdemir’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

[Fotoğraf: DHA]

Otoparkta bulunan köpeğe 3 mermi isabet etti

Saldırıda otoparkta bulunan bir köpek de kurşunların hedefi oldu. İş yeri sahiplerine ait olduğu belirtilen köpeğin vücuduna 3 mermi isabet ettiği öğrenildi.

Yaralı köpek, olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri'ne bağlı ekipler tarafından alınarak, tedavisinin yapılması için Kemerburgaz'da bulunan barınağa götürüldü.

[Fotoğraf: DHA]

Polis, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı

Saldırının ardından Osmangazi Caddesi’nde yoğun güvenlik önlemi alındı. Ekipler tarafından Gürpınar-Yakuplu istikameti trafiğe kapatılırken, olay yerine çekilen güvenlik şeridi saldırının boyutunu ortaya koydu.

Olay yeri inceleme ekipleri tarafından bölge didik didik taranırken, cadde üzerinde yaklaşık 30 kovan bulundu. Uzun namlulu silahla yapılan saldırıda, iş yerine ait minibüsteki kurşun izleri dikkat çekti.

Otoparkın kapalı olması faciayı önledi

Saldırıda yaralanan Servet Özdemir ve yanında bulunanların otoparkta unuttukları özel eşyalarını almak için geri döndükleri ve minibüsü otoparkın giriş kapısına park ettikleri öğrenildi.

Minibüste 4 isabet olduğu belirlenirken, saldırı anında otoparkın kapalı olması büyük bir faciayı engelledi.