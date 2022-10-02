Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar 11:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
4 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin değerlendirmesine göre, söz konusu 4 ilde sabah saatlerinden itibaren, rüzgarın kuzey ve batılı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde eseceğinin beklendiği belirtildi.
Açıklamada, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Etiketler: Eskişehir Bursa Kütahya Bilecik Fırtına Hava Durumu Hava Sıcaklıkları
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