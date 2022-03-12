Haber Giriş: 12 Mart 2022 Cumartesi 10:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Seydişehir-Antalya kara yolu kar yağışı nedeniyle çekici türü araçlara kapatıldı
[Fotoğraf: AA]
İç Anadolu'yu Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Seydişehir-Antalya kara yolunda etkili kar yağışı ve buzlanma nedeniyle çekici türü araçların geçişine izin verilmiyor.
Seydişehir Bölge Trafik Amirliğine bağlı ekipler, Seydişehir-Antalya kara yolu Marangozlar Kavşağı'ndan itibaren çekici türü araçların geçişi durduruldu. Ekipler, kar lastiği ve zincir bulunan küçük tonajlı araçların geçişine izin verdi.
Seydişehir-Antalya kara yolu 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde buzlanma nedeniyle karayolları ekipleri çok sayıda iş makinesiyle kar kürüme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Etiketler: Antalya Buzlanma İç Anadolu Bölgesi
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