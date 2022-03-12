Seydişehir Bölge Trafik Amirliğine bağlı ekipler, Seydişehir-Antalya kara yolu Marangozlar Kavşağı'ndan itibaren çekici türü araçların geçişi durduruldu. Ekipler, kar lastiği ve zincir bulunan küçük tonajlı araçların geçişine izin verdi.

Seydişehir-Antalya kara yolu 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde buzlanma nedeniyle karayolları ekipleri çok sayıda iş makinesiyle kar kürüme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.