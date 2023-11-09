Çok Bulutlu 15.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 09.11.2023 17:18

Selimiye Camii'nde restorasyon çalışmaları sürüyor

Mimar Sinan'ın "ustalık eseri" Selimiye Camii'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor. Camideki çalışmaların 2025 yılında bitirilmesi öngörülüyor.

Selimiye Camii'nde restorasyon çalışmaları sürüyor

Edirne İl Genel Meclisinin kasım ayı toplantısına katılan Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, Selimiye ve kentteki diğer vakıf eserlerine yönelik çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

Saraç, Aralık 2021'de başlayan restorasyon çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü söyledi.

Caminin içinde ve dışında çalışmaların eş zamanlı yürütüldüğünü belirten Saraç her alanın elden geçirildiğini ifade etti.

Çalışmalar 2025'te tamamlanacak

Restorasyonun bilim kurulu nezaretinde sürdüğünü aktaran Saraç şunları kaydetti:

"Selimiye Camii'nde restorasyon çalışmalarımız bilim heyetimiz nezaretinde hassas bir şekilde devam ediliyor. Caminin kurşun kaplamaları tamamlandı. Minarelerden birisinin onarımı tamamlanarak iskelesi söküldü. Diğer minaremizde inşallah bu ay içerisinde iskelemizi sökeceğiz. Caminin şadırvan, dış cephe, temizlik onarım ve bakım çalışmaları titizlikle devam etmektedir. Belli bir program dahilinde eserler ihya ediliyor."

Restorasyon çalışmalarının 2025'te tamamlanması öngörülüyor.

ETİKETLER
Edirne
Sıradaki Haber
Yeşilyurt Belediyesi'ndeki usulsüzlük soruşturmasında 7 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:38
Depremzede çocuklar tohum toplarını doğayla buluşturdu
18:27
Aranan 2 FETÖ'cü Şanlıurfa'da yakalandı
17:44
AK Parti İstanbul Milletvekili Durgut: Filistinli sağlık çalışanları onurlu bir duruş sergiliyorlar
17:40
Filistin Maliye Bakanlığı: İsrail, vergi gelirlerinin çoğunu kesti, biz de almayı reddettik
17:34
Hatay'da fabrikadaki patlamada yaralanan işçilerden biri hayatını kaybetti
17:29
Bakan Yumaklı: Artık doğan her buzağı için destek vereceğiz
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili
FOTO FOKUS
Gazze'de baba ve oğlu yerde yan yana tedavi oldu: Ben babamla ölüme giderim
Gazze'de baba ve oğlu yerde yan yana tedavi oldu: Ben babamla ölüme giderim
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ