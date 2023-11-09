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Türkiye
AA 09.11.2023 17:05

Yeşilyurt Belediyesi'ndeki usulsüzlük soruşturmasında 7 tutuklama

Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesinde "sahte evrak düzenleyerek belediyeye ait arsaların satışına yönelik" usulsüzlükle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Yeşilyurt Belediyesi'ndeki usulsüzlük soruşturmasında 7 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerinin Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına aldığı 1'i belediye personeli 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen T.S., M.A., M.K., A.Y.C., H.Ş. , M.G. ve T.A. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Malatya merkezli 4 ilde operasyon

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yolsuzluk suçları kapsamında başlatılan soruşturma kapsamında "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve görevi kötüye kullanma" suçlarını işleyerek kamuyu 10 milyon 450 bin lira zarara uğrattıkları tespit edilen 7 şüpheliye Malatya merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyonda, usulsüz şekilde hazırlanan ihale ve satış işlem belgeleri, usulsüz şekilde düzenlenen belediye encümen kararları, icra takip dosyaları, suç unsuru içeren dijital materyallerin ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, 7 zanlının tutuklandığı kaydedildi.

Yeşilyurt Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde şüpheli bir işlem tespit edilmesi üzerine 4 personelin açığa alınarak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu bildirmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de Yeşilyurt Belediyesinde "sahte evrak düzenleyerek belediyeye ait arsaların satışına yönelik" usulsüzlükle ilgili 1'i belediye personeli 7 şüpheliyi gözaltına almıştı.

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