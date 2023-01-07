Selde zarar gören fırını yenilendi, Cumhurbaşkanı'nı heyecanla bekliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Antalya'ya gidecek. Erdoğan'ın temasları kapsamında selde zarar gören Kumluca'yı da ziyaret etmesi bekleniyor. Kumluca esnafı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlamak için hazırlık yapıyor. O esnaflardan biri de selde pide fırını çamurla kaplanan ve Cumhurbaşkanı'nın talimatı ile fırını yenilenen Zülfiye Ceylan...
Antalya'nın Kumluca ilçesinde kuvvetli yağışın ardından oluşan sel birçok ev ve iş yerine zarar vermişti.
O işyerlerinden bir tanesi de 75 yaşındaki Zülfiye Ceylan'ın fırınıydı. Ceylan'ın pide fırını selde çamurla kaplanmıştı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Narenciye Mahallesi'nde inceleme yaptığı sırada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile selden iş yeri zarar gören 75 yaşındaki Zülfiye Ceylan'ı görüştürmüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, Antalya'daki sel felaketinden etkilenen vatandaşa ‘geçmiş olsun’ telefonu.https://t.co/BBGPSA1reu pic.twitter.com/7uytTR26ly— TRT HABER (@trthaber) December 13, 2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zülfiye teyze çok geçmiş olsun. Rabb'im beterinden korusun inşallah. Bakan arkadaşlarım şu anda orada, partili arkadaşlarım orada, hep beraber tespitleri yapacaklar. Ne gerekiyorsa hepsini yapacağız inşallah." demişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile fırın yenilendi.
"Çok heyecanlanıyorum"
Zülfiye Ceylan, Antalya'ya gidecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı pide fırınında ağırlamak istiyor:
"Çok heyecanlanıyorum. Dört gözle bekliyorum gelmesini. O geldiği zaman pide yedireceğim, sarma yapacağım, bazlama yapacağım, ona ikram edeceğim. Evime çıkaracağım kahve içireceğim."
"'Örnek bir çay ocağı yapacağız' dediler, 3 günde olup bitirdiler"
İş yerleri balçık içerisinde kalan esnaf da yaralarını sardı. Selden olumsuz etkilenen çaycı esnafı Vedat Sarıer'in de dükkanı sıfırdan yapıldı:
"Burası felaket içerisindeydi. Süleyman Soylu Bakanım geldi, Cumhurbaşkanı'mızla konuştu. "Örnek bir çay ocağı yapacağız" dediler ve 3 günde olup bitirdiler. Çok güzel oldu. Sayın Cumhurbaşkanı'mızı da buraya bekliyoruz."
Yaralarını saran Kumlucalılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamaya hazır...
Haber: Özlem Pirim
Kamera: Erdinç Kızılgedik
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