Antalya'nın Kumluca ilçesinde kuvvetli yağışın ardından oluşan sel birçok ev ve iş yerine zarar vermişti.

O işyerlerinden bir tanesi de 75 yaşındaki Zülfiye Ceylan'ın fırınıydı. Ceylan'ın pide fırını selde çamurla kaplanmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Narenciye Mahallesi'nde inceleme yaptığı sırada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile selden iş yeri zarar gören 75 yaşındaki Zülfiye Ceylan'ı görüştürmüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zülfiye teyze çok geçmiş olsun. Rabb'im beterinden korusun inşallah. Bakan arkadaşlarım şu anda orada, partili arkadaşlarım orada, hep beraber tespitleri yapacaklar. Ne gerekiyorsa hepsini yapacağız inşallah." demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile fırın yenilendi.

"Çok heyecanlanıyorum"

Zülfiye Ceylan, Antalya'ya gidecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı pide fırınında ağırlamak istiyor:

"Çok heyecanlanıyorum. Dört gözle bekliyorum gelmesini. O geldiği zaman pide yedireceğim, sarma yapacağım, bazlama yapacağım, ona ikram edeceğim. Evime çıkaracağım kahve içireceğim."

"'Örnek bir çay ocağı yapacağız' dediler, 3 günde olup bitirdiler"

İş yerleri balçık içerisinde kalan esnaf da yaralarını sardı. Selden olumsuz etkilenen çaycı esnafı Vedat Sarıer'in de dükkanı sıfırdan yapıldı:

"Burası felaket içerisindeydi. Süleyman Soylu Bakanım geldi, Cumhurbaşkanı'mızla konuştu. "Örnek bir çay ocağı yapacağız" dediler ve 3 günde olup bitirdiler. Çok güzel oldu. Sayın Cumhurbaşkanı'mızı da buraya bekliyoruz."

Yaralarını saran Kumlucalılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamaya hazır...

Haber: Özlem Pirim

Kamera: Erdinç Kızılgedik