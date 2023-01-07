Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi 06:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da aracın çarptığı bir kişi hayatını kaybetti
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yolun karşına geçmek isterken aracın çarptığı kişi öldü.
Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı Karakamış mevkisinde Karaman Mahallesi'nden Adapazarı istikametine giden Y.K. idaresindeki otomobil, halı sahadan çıkarak duble yolun karşısına geçmeye çalışan Melih Göçer'e çarptı.
Kaza nedeniyle aynı istikametteki sürücüleri öğrenilemeyen otomobiller de Y.K. idaresindeki araca çarptı.
Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, ağır yaralanan Göçer, kaldırıldığı özel bir hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Sakarya
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