Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi 06:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kadıköy'de ticari taksi devrildi: 4 yaralı
[Fotograf: AA]
Kadıköy'de devrilen ticari taksideki 4 kişi yaralandı.
T. A. idaresindeki ticari taksi, Çiftehavuzlar Mahallesi Operatör Cemil Topuzlu Caddesi'nde iddiaya göre başka bir otomobilin sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak ters döndü ve park halindeki bir otomobile çarparak durdu.
Kazayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü T. A. ile yolculardan E. K. ve kimlikleri henüz belirlenemeyen yabancı uyruklu 2 kişi yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan E. K. ile yabancı uyruklu 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
Son Haberler
- 07:10
- 07:00
- 06:58
- 06:34
- 06:18
Sıradaki Haber
Polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan araçtan FETÖ mensupları çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz