Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi 06:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın açıklarında 44 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotograf: AA]
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında illegal yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 44 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Didim açıklarında lastik botta düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.
Ekipler, illegal yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan bottaki 44 düzensiz göçmeni yakaladı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi'ne gönderildi.
Etiketler: Aydın Düzensiz Göçmenler
Son Haberler
- 07:10
- 07:00
- 06:58
- 06:55
- 06:34
Sıradaki Haber
Üsküdar'da bir köprünün yanından otoyola düşen araçtaki 4 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz