Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi 06:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da çıkan yangında anne ile bebeğini mahalle sakinleri kurtardı
[Fotograf: AA]
Aydın’ın Kuyucak ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında anne ile bir aylık bebeği vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Horsunlu Mahallesi Okullar Caddesi'nde Suriye uyruklu Abdullah Hacı Derviş ve ailesinin ikamet ettiği iki katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri eve girerek anne Kerim'i El Şeyho ile bir aylık bebeği M.H.D'yi dışarı çıkardı.
Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan anne ile bebeğinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Baba Abdullah Hacı Derviş'in yangın sırasında evde olmadığı belirtildi.
Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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