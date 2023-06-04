Selde tren hattı hasar gördü, olası faciayı vatandaşlar önledi

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yaraların en kısa sürede sarılacağını söyledi.

Kentte dün etkili olan kuvvetli sağanak, Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerindeki Korucuk, Goncalı, Eskihisar, Sevindik, Sümer ve Dokuzkavaklar mahallelerinde sel ve su baskınlarına neden oldu.

Taşan dere ve kanallar nedeniyle çok sayıda ev, iş yeri, 1 cami ve 1 spor salonuna dolan sular, Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından tahliye edilerek temizlik çalışması başlatıldı.

Sel nedeniyle Eskihisar ve Goncalı mahallelerine ulaşımı sağlayan yollarda çökmeler oldu. Hasar gören yollarda onarım çalışması başlatıldı.

"Treni durdurmasak facia kaçınılmaz olabilirdi"

Sel nedeniyle Gökpınar Deresi taşınca Denizli ile Goncalı arasındaki tren hattı da hasar gördü. Hattın yaklaşık 500 metrelik kısmında çökme oldu. Bazı noktalarda rayların altındaki toprak boşaldı. Rayların yakınında evi bulunan Samet Can Efe, "Tren yolunu kontrol etmek için baktığımızda rayların altındaki çöküntüleri gördük. Durumu yetkililere haber verdik. Aramamızın ardından yolcu treninin geldiğini görünce hemen onu durdurmaya çalıştık. Makinist bizi fark etti ve durdu. Durmasa facia kaçınılmaz olabilirdi" dedi.

"Evlerini su basanları otellerde misafir ediyoruz"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da selin hasar verdiği Eskihisar ve Goncalı mahallelerinde inceleme yaptı.

Başkan Zolan, 3 günde yağması gereken yağışın yarım saatte yağdığını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Üst seviyede afet boyutunda yağış oldu. Tesellimiz, can kaybının olmamasıdır. Sel nedeniyle hasar oluşan ev ve iş yerlerindeki hasar tespit çalışmalarımız sürüyor. Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz evlerde ve iş yerlerinde temizlik çalışmaları yapıyor. 2- 3 günde yağması gereken yağış, yarım saate yağarak altyapı siteminin çalışmasına engel oldu. Yağmur hatlarımız olmasaydı, afetin büyüklüğü 2- 3 kat olabilirdi. Yüzeyde akan suyun fazlası hatlardan gitti. Evlerinde hasar oluşan ve oturulamayacak durumda olan vatandaşlarımızı otellerde misafir ettik."