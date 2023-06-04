Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 15.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 04.06.2023 15:43

Denizli'de selin ardından hasar tespit ve onarım çalışmaları sürüyor

Denizli'de dün kuvvetli sağanak sonrası yaşanan selin neden olduğu olumsuzlukların giderilmesi ve hasar tespiti için çalışmalar devam ediyor.

Denizli'de selin ardından hasar tespit ve onarım çalışmaları sürüyor
[Fotograf: AA]

Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerindeki Korucuk, Goncalı, Eskihisar, Sevindik, Sümer ve Dokuzkavaklar mahallelerinde su baskını ve selden zarar gören 20'ye yakın ev, 10 iş yeri, 1 cami ve 1 spor salonundaki sular tahliye edilerek temizlik yapılıyor.

AFAD, jandarma, itfaiye ve belediye ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında zarar gören bağlantı yolları ve menfezlerde de altyapı çalışması başlatıldı.

Tarım arazilerinde ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) ekipleri, hasar tespiti yapıyor.

Denizli'de selin ardından hasar tespit ve onarım çalışmaları sürüyor

Demir yolu da hasar gördü

Öte yandan Korucuk ile Goncalı mahalleleri arasından geçen demir yolunun da yaklaşık 500 metrelik bölümünün hasar gördüğü belirlendi. Raylardaki onarım çalışması nedeniyle seferler, bölgedeki diğer güzergahlardan sağlanıyor.

Bölgede ikamet eden Samet Can Efe gazetecilere, sel sırasında tren yolu civarında bulunduğunu ve raylarda çöküntü oluştuğunu görünce durumu yetkililere bildirdiğini, tren seferlerinin durdurulduğunu söyledi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

ETİKETLER
Denizli
Sıradaki Haber
İETT otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:08
Ankara'da bugün de kuvvetli yağış bekleniyor
16:08
Sağanak taşkınlara yol açtı: Bolu-Abant kara yolu göçtü
15:46
Tanzanya'da Marburg virüsü salgını sona erdi
16:10
AFAD'dan Ankara'ya uyarı: Dere yataklarından uzak durun
15:35
Yemen'de mayıs ayında yaklaşık 4 bin mayın ve mühimmat temizlendi
15:31
Almanya’da aşırı solcu kadının hapis cezasına çarptırılmasıyla çıkan olaylar sabaha kadar sürdü
Ankara'da sağanak
Ankara'da sağanak
FOTO FOKUS
MSB, iki teröristin teslim olma görüntülerini paylaştı
MSB, iki teröristin teslim olma görüntülerini paylaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ