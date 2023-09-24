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Türkiye
TRT Haber 24.09.2023 21:19

Selçuk Bayraktar İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçti

İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçen Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Baykar Yöretim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yelken yarışlarını fırsat bildi, İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçtiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Babasının da 60'lı yaşlarında boğazı yüzerek geçtiğini hatırlattı.

"İstanbul Sarıyer'deyiz. Burası bizim çocukluğumuzun geçtiği yer. Rahmetli Babam Özdemir Bayraktar gençliğinde boğazı yüzerek geçermiş hatta bize hikayelerini anlatırdı."

Bayraktar'ın Boğazı geçmesi yaklaşık 1 saat sürdü.

"Yaklaşık 1 saat önce yüzmeye başladık. Bu geçişi rahmetli babam Özdemir Bayraktar'a atfediyoruz. Mekanı cennet, ruhu şad olsun."

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İstanbul Boğazı Selçuk Bayraktar
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Selçuk Bayraktar İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçti
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