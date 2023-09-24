Kocaeli'de gıda zehirlenmesi: 14 kişi hastaneye kaldırıldı

Uzuntarla Mahallesi'ndeki bir parkın girişinde yapılan etiklikte dağıtılan tavuklu pilavdan yiyen 14 kişide bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri başladı.

Söz konusu kişilerden bir kısmı ambulanslarla Kocaeli Devlet Hastanesi, Kocaeli Şehir Hastanesi ve kentteki özel hastanelere kaldırılırken, bazıları da özel araçlarıyla sağlık kuruluşlarına başvurdu.

Tedavi altına alınan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, dağıtılan tavuklu pilavdan incelemek üzere numune aldı.