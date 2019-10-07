Ankara 44. Asliye Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına Edirne'deki cezaevinde tutuklu olan Selahattin Demirtaş katılmadı, salonda Demirtaş'ın avukatları hazır bulundu.

Sanık avukatları, dava konusu olayın 27 Aralık 2013'te Şırnak'taki aday tanıtım toplantısında gerçekleştiğini, Demirtaş'ın konuk olarak katıldığını, güncel siyasi olaylara değindiğini ve partisinin adaylarını tanıttığını dile getirdi.

Toplantı sırasında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan posterleri açılmasından ve bölücü örgüt lehine slogan atılmasından müvekkillerinin sorumlu olmadığını ileri süren avukatlar, güvenlik güçlerinin de yasaya aykırı bir durum gerçekleşmediğinden müdahalede bulunmadığını savundu.

Suçun maddi ve manevi unsurlarının oluşmadığını iddia eden sanık avukatları, Demirtaş'ın beraati yönünde karar verilmesini istedi.

Savunmaların ardından Ankara 44. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Rabia Selma Şentürk Akdeniz, sanık Demirtaş'ın 2911 sayılı "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığını bildirdi.

Demirtaş'ın cezası, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 51. maddesi gereği ertelendi.

Kaynak: AA