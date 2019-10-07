İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İsfanbul Tema Park arasındaki protokol kapsamında hayata geçirilen "Eğlencenin Başkentinde Eğleniyorum" projesi, 2019-2020 eğitim öğretim yılı boyunca kentte Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullarda öğrenim gören 30 bin öğrenciyi kapsayacak.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğündeki imza töreni, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve İsfanbul Tema Park Yönetici Direktörü Tankut Tonger'in katılımıyla yapıldı.

Tonger, çocukların eğlenmesini eğitimin bir parçası olarak gördüklerini belirterek, öğrencilerin tema parkın farklı konseptteki üniteleri ve eğitici alanlarında yenilikler keşfetmesini önemsediklerini vurguladı.

Tonger, "Bu kapsamda projeyle kapılarımızı öğrenci kardeşlerimize açmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımıza ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, bizim eğitime ve öğrencilere katkı sağlamamıza olanak tanıdıkları için teşekkürlerimizi sunuyoruz. 30 bin öğrencimize macera ve keşif dolu bir dünyanın kapılarını aralayacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA