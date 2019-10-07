Türkiye
Afrin sınırına 37 tırlık beton blok sevkiyatı07 Ekim 2019 Pazartesi 14:38 - Son Güncelleme 07 Ekim 2019 Pazartesi 14:46
Hatay'da, Afrin sınırındaki birliklere 37 tırlık beton blok sevkiyatı yapıldı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin sınırındaki birlikler için hazırlanan beton blokları taşıyan 37 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.
Tırlardaki beton blokların, 4 metre yüksekliğinde ve 11 ton ağırlığında olduğu öğrenildi.
Beton blok yüklü tırlar Afrin sınırına sevk edildi.
Kaynak: AA
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