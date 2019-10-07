Türkiye
Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi07 Ekim 2019 Pazartesi 14:36 - Son Güncelleme 07 Ekim 2019 Pazartesi 14:42
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Çukurca bölgesinde başarıyla icra edilen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hakkari Çukurca bölgesinde terör örgütüne yönelik operasyon icra edildi.
Operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Hakkâri/ Çukurca bölgesinde başarıyla icra edilen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/nsttXgL1WO— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 7, 2019
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: Hakkari Çukurca terör operasyonu