Kadıköy Yeldeğirmeni Mahallesi Nakil Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir bina, yapılan incelemelerin ardından riskli olduğu gerekçesiyle belediye ve polis ekipleri tarafından tahliye edildi.

Belediye ekipleri 3 gün önce içinde 8 daire ve 4 dükkan bulunan binada oturan apartman sakinlerine apartmanı boşaltmaları gerektiğini tebliğ etti. Bugün sabah saatlerinde binaya giden zabıta ekipleri, daire sakinlerini eşyalarıyla birlikte tahliye etti.

Binanın zemin katında bulunan 4 dükkan sahibi ise, en kısa sürede dükkanların tahliye edilmesi konusunda uyarıldı. Vatandaşların tahliyesinin ardından apartman, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Kaynak: DHA