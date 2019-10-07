Kadıköy'de 5 katlı bina tahliye edildi07 Ekim 2019 Pazartesi 14:10 - Son Güncelleme 07 Ekim 2019 Pazartesi 14:19
İstanbul'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremden sonra Kadıköy'deki 5 katlı bir bina, yapılan incelemelerin ardından riskli olduğu gerekçesiyle polis ve zabıta kontrolünde tahliye edildi. Zabıta ekipleri binayı mühürledi.
Kadıköy Yeldeğirmeni Mahallesi Nakil Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir bina, yapılan incelemelerin ardından riskli olduğu gerekçesiyle belediye ve polis ekipleri tarafından tahliye edildi.
Belediye ekipleri 3 gün önce içinde 8 daire ve 4 dükkan bulunan binada oturan apartman sakinlerine apartmanı boşaltmaları gerektiğini tebliğ etti. Bugün sabah saatlerinde binaya giden zabıta ekipleri, daire sakinlerini eşyalarıyla birlikte tahliye etti.
Binanın zemin katında bulunan 4 dükkan sahibi ise, en kısa sürede dükkanların tahliye edilmesi konusunda uyarıldı. Vatandaşların tahliyesinin ardından apartman, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.
Kaynak: DHA