İnegöl'de polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında oluşturulan yol uygulama noktalarında denetleme yaptı.

Ekipler, durdukları bir otomobilin sürücüsünün ehliyeti olmadığını tespit etti.

Osman F. ve beraberindeki Semra Y.'nin hareketlerinden şüphelenen ekipler, üst araması yaptı. Sürücünün üzerindeki şeker kutusunun içine bakıldığında bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

Para cezası uygulandı

Şüpheliler gözaltına alınırken, sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 698 lira, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için 3 bin 150 lira ve maske kurallarına uymadığı için 900 lira, Semra Y.'ye ise sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 lira cezai işlem uygulandı.