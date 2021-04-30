Haber Giriş: 30 Nisan 2021 Cuma 00:39Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bitlis'te 9 düzensiz göçmen yakalandı
Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir araçta yapılan aramada 9 düzensiz göçmen ve 1 şüpheli yakalandı.
Bitlis Tatvan Emniyet Müdürlüğünce, düzensiz göçmenlere ve göçmen kaçakçılarına yönelik çalışma başlatıldı.
Tatvan'da durdurulan bir araç içerisinde toplam 9 düzensiz göçmen ve göçmen sevkiyatı yapan bir şüpheli yakalandı.
Yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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