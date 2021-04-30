Bitlis Tatvan Emniyet Müdürlüğünce, düzensiz göçmenlere ve göçmen kaçakçılarına yönelik çalışma başlatıldı.

Tatvan'da durdurulan bir araç içerisinde toplam 9 düzensiz göçmen ve göçmen sevkiyatı yapan bir şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.