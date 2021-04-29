Haber Giriş: 29 Nisan 2021 Perşembe 23:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da trafik polisleri kaza yaptı, 1'i hafif yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da polis ekip otosu ile polis motosikleti çarpıştı. Kazada 1 polis memuru hafif yaralandı.
Merkez Kepez ilçesi Hürriyet Caddesi'nde trafik polisi Özgür Gül'ün kullandığı polis motosikleti ile aynı yönde seyreden polis ekip otosu çarpıştı. Motosikletten düşen Gül, hafif yaralandı.
Özgür Gül, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Gül'ün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Etiketler: Antalya
Sıradaki Haber
Sahte tapuyla villa satmaya çalışan 5 kişi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz