Haber Giriş: 30 Nisan 2021 Cuma 01:35Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kolunu makineye kaptıran işçi yaralandı
[Fotoğraf: DHA]
Bursa’nın İnegöl ilçesindeki bir tekstil fabrikasında çalışan Ali S., kolunu makineye kaptırarak, yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında çalışan Ali S., makineye kolunu sıkıştırdı. Yaralanan işçinin feryatları üzerine müdahale eden arkadaşı hemen makineyi kapattı.
Sökülen makineden kolu kurtarılan işçi, gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı işçi tedavi altına alınırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: İş Kazaları
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