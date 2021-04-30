Haber Giriş: 30 Nisan 2021 Cuma 02:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burdur'da karantinayı ihlal eden 2 kişi yurda yerleştirildi
[Fotoğraf: AA]
Burdur'da koronavirüs tedbirleri kapsamında, karantina ihlali yapan 2 kişi yurda yerleştirildi.
Polis ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptıkları denetimde araç kullanırken yakaladıkları S.Ç'nin COVID-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinada olması gerektiğini belirledi.
Karantina süresinin son gününde olduğunu ve hastaneye eşini görmeye gittiğini öne süren S.Ç. hakkında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle idari yaptırım tutanağı tutuldu.
S.Ç. 112 Acil Servis ekiplerince KYK yurduna götürüldü. Burdur-Fethiye kara yolunda uygulama yapan jandarma ekiplerince yakalanan temaslı kişi de yurda yerleştirildi.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Tedbirleri
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