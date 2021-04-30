Polis ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptıkları denetimde araç kullanırken yakaladıkları S.Ç'nin COVID-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinada olması gerektiğini belirledi.

Karantina süresinin son gününde olduğunu ve hastaneye eşini görmeye gittiğini öne süren S.Ç. hakkında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle idari yaptırım tutanağı tutuldu.

S.Ç. 112 Acil Servis ekiplerince KYK yurduna götürüldü. Burdur-Fethiye kara yolunda uygulama yapan jandarma ekiplerince yakalanan temaslı kişi de yurda yerleştirildi.

