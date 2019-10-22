Coşkun için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Şehidin babası Alim, annesi Yeter, Barış Pınarı Harekatı'nda görevli ikiz kardeşi Emre ve diğer erkek kardeşi Tevfik, akrabaları ve şehidin nişanlısı Songül Aydemir taziyeleri kabul etti.

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Ankara Valisi Vasip Şahin, Meclis İdare Amiri Erkan Haberal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile askeri yetkililer, emniyet mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş'in öğle namazını müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, top arabasına konularak askeri törenle defnedilmek üzere Cebeci Şehitliği'ne götürüldü.

Şehidin naaşı kortej eşliğinde taşınırken annesi "Peygamberimize komşu ol kuzum." diye seslendi, nişanlısı ise cenaze törenine gelinliğiyle geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ise kortej boyunca şehidin babası Alim Coşkun'un elini tutarak yürüdü.

Şehidin uğurlanması esnasında ailesi ve yakınları asker selamı verdi.

Kaynak: AA