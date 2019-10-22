Türkiye
Suriye sınırına beton mevzi takviyesi22 Ekim 2019 Salı 13:51 - Son Güncelleme 22 Ekim 2019 Salı 13:54
Suriye sınırındaki birliklere gönderilen beton mevziler Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barış Pınarı Harekatı kapsamında kullanılmak üzere, sınır bölgesinde konuşlu birliklere gönderilen beton mevzileri taşıyan 30 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.
Tırlar, daha sonra Reyhanlı'dan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki Suriye sınırının sıfır noktasına hareket etti.
Kurşun geçirmez beton mevzilerin her birinin 2 metre yüksekliğinde ve 9 ton ağırlığında olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Etiketler: suriye sınırı Hatay reyhanlı beton mevzi barış pınarı