75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı'da, kullandığı 26 VY 074 plakalı pikabı arkadaşlarının üzerine süren İ.D. polis tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan İ.D. hakkında "kasten yaralamaya teşebbüs" ve "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçlarından işlem başlatıldı.

Bir aracın ön kamerasının kaydettiği görüntülerde İ.D'nin, tramvay yolunda yürüyen arkadaşlarının üzerine aracıyla gittiği, daha sonra yaptığı ani manevrayla önce farklı bir aracı tehlikeye düşürdüğü, ardından tanımadığı iki kişinin daha üzerine aracı sürdüğü görülüyor.

Kaynak: AA