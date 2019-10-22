Türkiye

Kadın yolcu raylara düştü, Şişli Metro İstasyonu yolcu alımına kapatıldı

22 Ekim 2019 Salı 14:01 - Son Güncelleme 22 Ekim 2019 Salı 14:08

Şişli Metro İstasyonu'nda bir kadının raylara düşmesi üzerine, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Metro istasyonu yolcu alımını kapatılırken, metro seferleri Yenikapı-Osmanbey ve Levent-Hacıosman istasyonları arasında devam ediyor.