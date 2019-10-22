Türkiye
Kadın yolcu raylara düştü, Şişli Metro İstasyonu yolcu alımına kapatıldı22 Ekim 2019 Salı 14:01 - Son Güncelleme 22 Ekim 2019 Salı 14:08
Şişli Metro İstasyonu'nda bir kadının raylara düşmesi üzerine, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Metro istasyonu yolcu alımını kapatılırken, metro seferleri Yenikapı-Osmanbey ve Levent-Hacıosman istasyonları arasında devam ediyor.
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişli İstasyonu'nda bir kadın henüz belirlenemeyen nedenle raylara düştü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerindeki çalışmalar nedeniyle Şişli Metro İstasyonu yolcu alımını kapatılırken, metro seferleri Yenikapı-Osmanbey ve Levent-Hacıosman istasyonları arasında yapılıyor.
Kaynak: AA