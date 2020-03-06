İdlib şehitlerinden Kara'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze töreni için Karakoyunlu ilçesine bağlı Koçkıran köyü mezarlığına getirildi.

Şehidin ailesi ve yakınlarının katıldığı törende, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Vali Enver Ünlü, MHP Milletvekili Yaşar Karadağ, Doğubayazıt 1. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Yücel Özel, İdlib'de başka bir saldırıda gazi olan Ercan Babet ile Sefter Güzelnargün ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

[Fotoğraf: AA]

Şehit Kara için cenaze namazı kılındı. Okunan Kur'an-ı Kerim ve duaların ardından şehidin naaşı toprağa verildi.

Tören sonunda Iğdır Valisi Enver Ünlü, şehidin tabutunun sarıldığı Türk Bayrağı'nı baba Asker Kara'ya verdi. Bayrağı alan Asker Kara, "Oğlum seninle gurur duyuyorum" diyerek öpüp anlına koydu.