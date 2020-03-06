"Sıfır Atık" projesine destek sağlamak için düzenlendi. Çevreci birçok ürün, aynı çatı altında buluştu.

Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği tarafından oluşturulan Cemre Çarşısı, İstanbul'da kapılarını açtı. Etkinlik, organik üretim yapan firmaları bir araya getirdi.

Etkinlik 2 gün sürecek

Organik ürünlerin yer aldığı Cemre Çarşısı'na ilgi yoğundu. Yüzde 100 geri dönüşümlü kıyafetler, çarşının dikkat çeken ürünleri arasındaydı. Bu ürünlerin özelliği toprağa gömüldüklerinde çözünerek tohum olmaları.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da destek olduğu etkinlik, 2 gün sürecek. Cemre Çarşısı'ndan elde edilecek gelir İdlib'de şehit olan askerlerin ailelerine bağışlanacak.