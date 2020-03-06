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Çevreci ürünler satılacak, geliri şehit ailelerine bağışlanacak
Geri dönüştürülebilir ve doğal ürünlerin bir araya geldiği Cemre Çarşısı, İstanbul'da kapılarını açtı. Etkinlikten elde edilecek gelir, İdlib şehitlerinin ailelerine bağışlanacak.
"Sıfır Atık" projesine destek sağlamak için düzenlendi. Çevreci birçok ürün, aynı çatı altında buluştu.
Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği tarafından oluşturulan Cemre Çarşısı, İstanbul'da kapılarını açtı. Etkinlik, organik üretim yapan firmaları bir araya getirdi.
Etkinlik 2 gün sürecek
Organik ürünlerin yer aldığı Cemre Çarşısı'na ilgi yoğundu. Yüzde 100 geri dönüşümlü kıyafetler, çarşının dikkat çeken ürünleri arasındaydı. Bu ürünlerin özelliği toprağa gömüldüklerinde çözünerek tohum olmaları.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da destek olduğu etkinlik, 2 gün sürecek. Cemre Çarşısı'ndan elde edilecek gelir İdlib'de şehit olan askerlerin ailelerine bağışlanacak.
Etiketler: sıfır atık İdlib şehitleri etkinlik Cemre ÇarşısıSon Güncelleme: 6 Mart 2020 Cuma 20:18
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