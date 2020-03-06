Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da 1 milyon paket sahte ilaç ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da düzenlenen operasyonda yaklaşık 1 milyon paket cinsel içerikli ilaç ele geçirildi.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin sahte ilaç ürettiği ve sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de 3 farklı adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda, sahte olduğu belirlenen 1 milyon paket cinsel içerikli ilaç ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: sahte ilaçSon Güncelleme: 6 Mart 2020 Cuma 19:46
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