Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Eyüp Sultan Camii'nde, İdlib şehitleri için hatim duası yapıldı
[Fotoğraf: AA]
İdlib'de şehit olan 34 Mehmetçik için, İstanbul Eyüp Sultan Camii'nde 34 hatim duası yapıldı.
Eyüp Sultan Camii'nde bir araya gelen binlerce kişi, Cuma namazı öncesinde 34 şehit için 34 hatim duası yapıp, ilahiler söyledi.
Camide, kahraman Türk askerinin İdlib’de masumları ve Türkiye’nin sınırını korumak için verdiği mücadele vurgulandı.
[Fotoğraf: AA]
Eyüpsultan Belediyesi tarafından gerçekleşen hatim duası programı, Cuma namazının ardından cami çıkışı cemaate lokma dağıtılarak son buldu.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: hatim duası İdlib şehitleri eyüp sultan camiiSon Güncelleme: 6 Mart 2020 Cuma 17:25
Son Haberler
- 17:50
- 17:49
- 17:47
- 17:30
- 17:22
Sıradaki Haber
Karabük'te çıkan yangında binlerce arı telef oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz