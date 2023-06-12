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Türkiye
AA 12.06.2023 14:08

Şehit Piyade Uzman Çavuş Cem Ahmet Kaya son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Cem Ahmet Kaya'nın cenazesi memleketi Konya'da toprağa verildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Cem Ahmet Kaya son yolculuğuna uğurlandı

Askeri uçakla dün gece Konya'ya getirilen şehit Uzman Çavuş Cem Ahmet Kaya'nın naaşı, hastane morgundan alınarak önce şehir merkezindeki baba evine götürüldü.

Burada helallik alınmasından sonra Kaya'nın cenazesi, Musalla Mezarlığı'ndaki Namazgah'a getirildi.

Şehidin naaşı burada öğle namazına müteakip İl Müftüsü Ali Öğe tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Musalla Mezarlığı'nın yanındaki Konya Şehitliği'nde defnedildi.

Defin sonunda şehidin kardeşi Cemal Kaya, annesi Nebahat Kaya ve yakınları şehitlikte taziyeleri kabul etti.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Cem Ahmet Kaya son yolculuğuna uğurlandı

Düzenlenen törene, şehidin yakınları, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Şakir Uslu, Konya Hava Savunma Okul Komutanı Tuğgeneral Yusuf Diker, Konya Garnizon Komutanı Tuğgeneral Önder Şenyüz, Konya Emniyet Müdürü Engin Dinç, AK Parti Konya milletvekilleri Mehmet Baykan, Tahir Akyürek, Ziya Altunyaldız, Selman Özboyacı, Hakan Özer, MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, çok sayıda asker ve vatandaş katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin ve Piyade Uzman Çavuş Cem Ahmet Kaya'nın tedavi gördükleri hastanede şehit düştüklerini açıklamıştı.

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