İstanbul'daki fabrika yangını 3. gününde

Eski Turgut Özal Caddesi'ndeki 6 katlı fabrikanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına müdahale, iki günden bu yana sürüyor.

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarına çok sayıda toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ile de destek verildi. Çeşitli ilçe belediyelerine ait su tankerleriyle de su takviyesi yapılan yangında, binanın bazı bölümleri çöktü.

[Fotoğraf: AA]

Gıda, plastik, tekstil gibi farklı ürün ve ham maddelerin bulunduğu binanın en üstteki iki katında çökmeler meydana geliyor. Binanın dördüncü, beşinci ve altıncı katlarındaki bazı bölümlerde devam eden küçük çaplı yangınlara müdahale ediliyor.

[Fotoğraf: AA]

Geniş güvenlik önlemleri alındı

Polis, cumartesi saat 17.00 sıralarında başlayan yangın nedeniyle alevlerin yükseldiği fabrikanın bulunduğu caddede aldığı geniş güvenlik önlemlerini sürdürüyor. Araçların bu caddeye girmesine izin verilmiyor.

Binanın beşinci ve altıncı katındaki malzemeler yanarken itfaiye ekipleri, ara ara siyah dumanların yükseldiği yangının 44. saatinde söndürme çalışmalarına devam ediyor.

[Fotoğraf: AA]

Ekipler, yer yer çökme yaşanan binanın tamamen çökme riskine karşı müdahalelerini dışarıdan sürdürüyor. Ayrıca, ekiplere destek olmak üzere yangının çıktığı binanın önüne iş makineleri de getirildi. Çökme yaşanan bazı yerler, itfaiyenin rahat çalışması için iş makineleriyle kaldırılacak.

Öte yandan, binanın önünde park halinde bulunan 2 minibüs ve hafif ticari aracın binanın çöken kısmının altında kaldığı görüldü.

[Fotoğraf: AA]

Yangına desteğe giden su tankeri kaza yaptı

Bu arada, yangına müdahale için sevk edilen bir su tankeri, Başakşehir Reşat Nuri Güntekin Caddesi'nde kaza yaptı. Islak zeminde geriye doğru kayan tanker, refüje çarpıp makaslama yaparak karşı şeride geçti.

Bu esnada yol kenarında park halindeki bir araca da çarpan tanker, korkuluğu yıkarak yolun kenarında asılı kaldı.

Kazada, ölen ya da yaralanan olmadı.