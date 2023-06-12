Ankara'ya önemli uyarı: Sel, fırtına ve dolu bekleniyor

Ankara genelinde uzun süredir devam eden sağanak bir süre daha devam edecek.

Ankara Valiliği, yarın kent genelinde 13.00 ile 21.00 arasında gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yarın ilimiz genelinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anından kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."