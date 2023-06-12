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Türkiye
AA 12.06.2023 12:01

Bolu'da 230 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 4 tutuklama

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan otomobil ve minibüste yaklaşık 230 kilo uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Bolu'da 230 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 4 tutuklama

Bolu İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Anadolu Otoyolu'nda şüphe üzerine bir otomobil ve minibüs durduruldu.

Narkotik dedektör köpeklerinin yardımıyla yapılan aramada, çuval ve valizler içerisinde 203 kilo 29 gram sentetik uyuşturucu madde, 26 kilo 650 toz uyuşturucu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin 175 lira ele geçirildi, araçlardaki 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, bir şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Bolu Narkotik Uyuşturucu
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