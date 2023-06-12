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Türkiye
İHA 12.06.2023 11:54

Sevdiği şarkıyı duyan kadın marketin ortasında dans etti

Denizli’de alışveriş yapmak için markete giren kadın, sevdiği müziğin çalındığını duyunca reyonların arasını sahneye çevirdi. Çalışanın gözleri önünde ceketini çıkarıp bale yapmaya başlayan kadının o anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesi'nde bulunan bir markete alışveriş yapmak için giren kadın radyoda çalan müziği duyunca kendinden geçti.

Bir anda oynayarak ilerlemeye başlayan ve ardından elindeki çantayı yere bırakıp ceketini çıkaran kadın, alanı adete sahneye çevirdi.

O esnada kendisi izleyen çalışana sanatçı olduğunu ve dans etmeyi sevdiğini söyleyen yaşlı kadın, gençlere taş çıkarırcasına bale yapmaya başladı.

O anları izleyen çalışan ise hayretler içinde kaldı. Yaklaşık 1 dakika boyunca müzik eşliğinde eğlenen kadın, balesini ayaklarını açarak tamamladı.

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Denizli Alışveriş Bale Müzik
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