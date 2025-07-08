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Türkiye
AA 08.07.2025 14:23

Şehit Özkan Özkanlı, son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki mağarada arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı'nın cenazesi, memleketi Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Özkan Özkanlı, son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Özkanlı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, Ortaköy Devlet Hastanesi morgundan cenaze töreninin yapılacağı Ortaköy İlçe Meydanı'na getirildi.

Şehidin annesi Huriye, ağabeyi Ömer ve dedesi Ömer Ali Özkanlı'nın güçlükle ayakta durduğu görüldü. Cenaze törenine katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şehidin annesi, ağabeyi ve dedesine baş sağlığı diledi.

Ömer Ali Özkanlı, şehit torununun Türk bayrağına sarılı naaşına sarıldı, fotoğrafını öperek gözyaşı döktü.

Şehit Özkan Özkanlı, son yolculuğuna uğurlandı

Şehidin kuzeni Mehmet Bulat ise "Kardeşim yetimleri yetim bıraktın. Sana nasıl güzel yakışmış şehitlik. Cennet kokuyor burası." diyerek gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin silah arkadaşlarından biri dede Özkanlı'ya sarılarak "Özkan beni kurtardı ben onu kurtaramadım." diyerek gözyaşı döktü.

Anne Huriye Özkanlı ve şehidin yakınları da Türk bayrağına sarılı naaşa sarılarak ağladı.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit Özkanlı'nın naaşı, Namlıkışla köy mezarlığında toprağa verildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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