Açık 34.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 08.07.2025 14:21

Şehit Uzman Çavuş Kani Obi, memleketi Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan Uzman Çavuş Kani Obi'nin cenazesi, memleketi Ordu'nun Korgan ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Uzman Çavuş Kani Obi, memleketi Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı
[Fotograf: İHA]

Korgan Devlet Hastanesi morgundan alınan şehidin naaşı, Ordu Büyükşehir Belediyesi cenaze nakil aracıyla Çayırkent Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, helallik alınmasının ardından askerlerin omuzlarında aynı mahalledeki Erocak Camisi'ne taşındı.

Şehit Uzman Çavuş Kani Obi, memleketi Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı

Buradaki cenaze törenine, şehidin annesi Fatma Obi ve 8 kardeşi ile Ordu Valisi Muammer Erol, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, AK Parti Ordu milletvekilleri Mahmut Özer, İbrahim Ufuk Kaynak ve Mustafa Hamarat, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar ve vatandaşlar katıldı.

Bekar olan 29 yaşındaki şehidin cenazesi, İl Müftüsü İsmail Çiçek'in kıldırdığı namazın ardından aynı bölgedeki aile kabristanına defnedildi.

ETİKETLER
Ordu Şehit
Sıradaki Haber
Şehit Celattin Uyanık, Bitlis'te son yolculuğuna uğurlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:51
Sıcaklıklar mevsim normallerinin 4-5 derece üzerinde olacak
14:46
İran, ABD'nin nükleer müzakerelere yeniden başlama teklifini inceliyor
14:46
Bakan Fidan ve bakan Güler yarın Pakistan'ı ziyaret edecek
14:41
Türkiye'nin akademik üretkenliği artıyor
14:38
Çinli araştırmacılar insan gözünden hızlı biyonik sensör geliştirdi
14:30
Çin'de "yenmeyen boya"yla süslenen yemekten 233 anaokulu öğrencisi zehirlendi
Srebrenitsa Soykırımı kurbanları anısına yapılan "Barış Yürüyüşü" başladı
Srebrenitsa Soykırımı kurbanları anısına yapılan "Barış Yürüyüşü" başladı
FOTO FOKUS
CHP'li Manavgat Belediyesi'nde rüşvet operasyonu derinleşiyor
CHP'li Manavgat Belediyesi'nde rüşvet operasyonu derinleşiyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ