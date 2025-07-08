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Türkiye
AA 08.07.2025 13:59

Sıhhiye Köprüsü'nde bakım çalışmaları nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu

Sıhhiye Köprüsü'nde yürütülen bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.

Sıhhiye Köprüsü'nde bakım çalışmaları nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu
[Fotograf: AA]

Çalışmalar kapsamında, Sıhhıye Köprüsü'nde köprüdeki asfalt sökülerek su yalıtımı uygulandı.

Çalışmalar süresince köprüde trafik akışı aktarmalı olarak tek şeritten sağlandı.

Sıhhiye Köprüsü'nde bakım çalışmaları nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu

Söz konusu uygulama nedeniyle Celal Bayar Bulvarı'ndan Sıhhiye Köprüsü istikameti ile Kolej yönünden köprüye ulaşan güzergahlarda sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu oluştu.

Sıhhiye Köprüsü'ndeki bakım onarım çalışmaları asfalt serimiyle bu akşam tamamlanmasıyla yarın sabah saatlerinden itibaren trafik akışının normale dönmesi bekleniyor.

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