Sıhhiye Köprüsü'nde bakım çalışmaları nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu

Çalışmalar kapsamında, Sıhhıye Köprüsü'nde köprüdeki asfalt sökülerek su yalıtımı uygulandı.
Çalışmalar süresince köprüde trafik akışı aktarmalı olarak tek şeritten sağlandı.
Söz konusu uygulama nedeniyle Celal Bayar Bulvarı'ndan Sıhhiye Köprüsü istikameti ile Kolej yönünden köprüye ulaşan güzergahlarda sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu oluştu.
Sıhhiye Köprüsü'ndeki bakım onarım çalışmaları asfalt serimiyle bu akşam tamamlanmasıyla yarın sabah saatlerinden itibaren trafik akışının normale dönmesi bekleniyor.