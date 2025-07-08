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Türkiye
AA 08.07.2025 12:26

Devrilen motosiklet turistlere çarptı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yaya geçidinden geçen turistlere çarpmamak için ani fren yapan motosiklet sürücüsünün kontrolünü kaybettiği aracın devrilmesi sonucu 3'ü turist 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Selman E. yönetimindeki motosiklet, Side Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda seyir halindeyken yaya geçidinden karşıya geçmekte olan bir grup turisti fark etti.

Turistlere çarpmamak için ani fren yapan sürücü, motosikletin hakimiyetini kaybetti. Devrilerek kayan motosiklet, yaya geçidindeki turistlere çarptı.

Kazada, sürücü Selman E. ile Rusya uyruklu Anna Ahva Kozyrev, Aleksandra Smırnova ve 11 yaşındaki Makap Kozyrev yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza anının bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildiği öğrenildi.

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Motosiklet Trafik Kazası
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