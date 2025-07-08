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Türkiye
AA 08.07.2025 12:08

Terör örgütü DEAŞ'a finansman sağlayan şüpheli tutuklandı

Terör örgütü DEAŞ'ın kripto para transferlerine aracılık ettiği ve örgüte finansman sağladığı iddiasıyla Pakistan'da gözaltına alınıp Türkiye'ye getirilen Ayşe Altun, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Terör örgütü DEAŞ'a finansman sağlayan şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ adına Horasan'da sözde üst düzey yöneticilik yaptığı ve medya organlarında yönetici olduğu gerekçesiyle tutuklanan şüpheli Özgür Altun'un eşi Ayşe Altun hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Karar kapsamında Pakistan'dan yakalanıp Türkiye'ye getirilen Ayşe Altun'un, örgüt adına kripto para transferlerine aracılık ederek örgüte finansman sağlanmasına yardım ettiği tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı cumhuriyet savcılığında ifadesi alınan Ayşe Altun, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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DEAŞ Pakistan Terör Örgütü
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