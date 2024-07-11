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Türkiye
TRT Haber 11.07.2024 08:46

Şehit Ömer Halisdemir için İstanbul'dan Niğde'ye pedal çevirecekler

15 Temmuz kahramanı şehit Astsubay Ömer Halisdemir anısına düzenlenen bisiklet turu başladı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcular, İstanbul’dan yola çıktı. Anlamlı etkinlik, bisikletçilerin 15 Temmuz'da Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrine ulaşmasıyla son bulacak.

Pedallar 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir'in anısını yaşatmak için dönecek. Sporcular İstanbul'dan Niğde'ye kadar bisikletle yüzlerce kilometre gidecek.

Şehit Ömer Halisdemir Bisiklet Turu bu yıl 8'inci kez yapılıyor. Arnavutköy Belediyesi'nin başlattığı etkinliği öncesi program düzenlendi.

İstanbul'dan yola çıkan bisikletçiler Sakarya, Bolu, Ankara ve Aksaray'dan geçerek Niğde'ye gidecek. Sporcular tur boyunca her ilde bulunan şehitliklerden yanlarına toprak alacak.

Düzenlenen program sonrası bisiklet turuna start verildi. Sporcular yaklaşık bin kilometre bisiklet sürerek 15 Temmuz'da, şehit Ömer Halisdemir'in Bor ilçesindeki kabrine ulaşacak.

Etkinlik şehitliklerden alınan toprağın Halisdemir’in kabrine bırakılmasıyla son bulacak.

"Darbe girişiminin seyrini değiştirdi"

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, "Hain darbe girişiminin seyrini değiştiren kahramanımız Ömer Halisdemir'in kabrine doğru anlamlı bir yolculuk başlıyor. Arnavutköy'den yola çıkacak olan bisikletçilerimiz 2016 dan bu yana sürdürdükleri Ömer Halisdemir bisiklet turu için şehidimizin kabrine yol alacaklar" dedi.

 

 


 

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15 Temmuz İstanbul Niğde Ömer Halisdemir Şehit
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