Meteoroloji'den 11 ile 'sarı' uyarı: Sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Çankırı, Çorum, Kastamonu, Kırıkkale, Ankara'nın kuzey ve doğusuyla Bolu'nun doğusunda yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak görülecek.

İstanbul'da da saat 09.00-15.00 arasında yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.