Çok Bulutlu 29.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 11.07.2024 06:15

Meteoroloji'den 11 ile 'sarı' uyarı: Sağanak bekleniyor

Meteoroloji, 11 kente sarı kod uyarısında bulundu. İstanbul, Bursa, Ankara ve çevresindeki illerde kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den 11 ile 'sarı' uyarı: Sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Çankırı, Çorum, Kastamonu, Kırıkkale, Ankara'nın kuzey ve doğusuyla Bolu'nun doğusunda yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak görülecek.

İstanbul'da da saat 09.00-15.00 arasında yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ETİKETLER
Ankara Bolu Çankırı Çorum İstanbul Kastamonu Kırıkkale Meteoroloji Sağanak Yağış
Sıradaki Haber
Kimyasal fabrikasında patlama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:01
Emine Erdoğan, Jill Biden'ın ev sahipliğindeki resepsiyona katıldı
13:01
KKTC, Gazimağusa Limanı'nı TDT üyesi devletlere açmak istiyor
12:53
Türkiye çocuk ve genç nüfusuyla AB üyesi 27 ülkeyi geride bıraktı
12:52
Türk Dil Kurumu 92. yaşını kutluyor
12:38
Avrupa Parlamentosunda Alman AfD öncülüğünde aşırı sağcı yeni bir grup kuruldu
12:37
Kapadokya'da kaçak ve uygunsuz yapılar kaldırılacak
Görevli oldukları apartmanın avlusunu 30 yılda botanik bahçesine çevirdiler
Görevli oldukları apartmanın avlusunu 30 yılda botanik bahçesine çevirdiler
FOTO FOKUS
Geleceğin öncüsü olma yolunda: Yapay zeka lisesi
Geleceğin öncüsü olma yolunda: Yapay zeka lisesi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ