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Türkiye
TRT Haber 11.07.2024 06:33

Afyonkarahisar'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Afyonkarahisar'da 4,4 büyüklüğünde deprem oldu.

Afyonkarahisar'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.24'te Afyonkarahisar'da 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem 6,99 kilometre derinlikte gerçekleşti.

"Herhangi bir olumsuzluk yok"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından depreme ilişkin açıklama yaptı.

Yerlikaya paylaşımında, "AFAD ve ilgili kurumlarımızın saha taramaları ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda an itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

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Afyonkarahisar Deprem
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