İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Şırnak Yeşeren Gençlik Derneği ile Geleceğe Işık Saçan Şırnak Kadın Derneğince okulun bahçesinde düzenlenen programa, şehidin annesi Meliha, babası Hilmi ve kardeşi Yüksel Akar katıldı.

Programda şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi. Öğrencilerin şiir okuduğu sırada anne Meliha Akar gözyaşı döktü.

Vali Osman Bilgin, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin dünyanın en güçlü devleti olduğunu ve terör örgütü PKK'nın emeline hiçbir zaman ulaşamayacağını söyledi.

"Onun okulunda nice Şenollar yetişiyor"

Terör örgütünün bebek ve kadın katili olduğunu ve bunu asla unutmayacaklarını belirten Bilgin, şunları ifade etti:

"Şenol Akar evladımız 35 yıl önce bu ülkedeki insanların eğitim alabilmesi, gençlerin okuyup, büyüdüklerinde hem kendilerine hem de vatanlarına layık bir evlat olabilmesi için buraya geldi. Buradaki çocukları okuttu, bilgilendirdi ve şehit oldu. Şenol Akar için buradayız, ruhu şad olsun. Onun okulunda nice Şenollar yetişiyor. Görev yaptığı okulunda hatırasını yaşatıyoruz. En çok şehit veren ve en çok gazi veren illerden biri Şırnak'tır. Şehitlerimizi asla unutmayacağız ve unutturmayacağız."

"Çocuğum yeniden dünyaya gelmiş gibi oldu"

Şehidin annesi Meliha Akar da, "Bir buçuk sene kadar burada yaptı öğretmenlik. Sonra acısını duyduk çocuğumun. Çocuğum yeniden dünyaya gelmiş gibi oldu. Çok memnun olduk." dedi.

Baba Akar ise okula oğlunun isminin verilmesinden dolayı ailece çok mutlu olduklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi ve okul gezildi, şehidin ailesine plaket verildi. Okulun şeref köşesine şehit öğretmen Şenol Akar'ın fotoğrafları ve özgeçmişi asıldı.

Yoğurtçular İlkokulu'nda öğretmenlik yapan Akar, 1987 yılında kaldığı okul lojmanında terör örgütü PKK mensuplarınca şehit edilmişti.