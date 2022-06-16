Kişisel bilgilerin yeteri kadar gizli tutulamaması dijital bankacılık sistemini kullanan dolandırıcıların işini kolaylaştırıyor.

Son dönemde kullanılan bir yöntem de kredi tuzağı. Kalpazanlar önce hedeflerindeki kişiyi takibe alıyor. Dijital bankacılık sistemine erişip kişinin haberi olmadan adına kredi çekiyorlar.

Kredi çekildikten sonra söz konusu bankanın telefon numarası birebir taklit edilerek adına kredi çekilen kişi aranıyor. Yanlışlıkla gönderildiğini iddia ettikleri parayı “şu hesap numarasına geri atar mısınız?” diyorlar.

Mağdur, hesabına baktığında gerçekten söylenen meblağın var olduğunu görüyor ve bir an bile tereddüt etmeden parayı söylenen hesap numarasına gönderiyor.

"Mutlaka bankayı arayın"

Böyle bir çağrı alındığında bankanın aranması gerektiğini söyleyen Bilim Uzmanı Mehmet Karnak, "Çünkü taklit edilebiliyor telefon numaraları. Bir kredi başvurusu için neye ihtiyaç vardır? En temelde TC kimlik numarasına ihtiyaç vardır. Hele bir de bir şekilde kimliklerin ön ve arka resimlerini almışlarsa ki bu da çok muhtemel çünkü birçok yere artık başvuru yaparken bizden kimliğimizin ön ve arka yüzlerinin fotoğraflarını yüklememizi istiyorlar. Bu işlemi rahatlıkla yapabilirler" dedi.

"Savcılığa tedbir talebinde bulunulmalı"

Avukat Derya Özyurt da şu şekilde konuştu:

"Mağdur aslında iki kez mağdur edilmiş oluyor ve bu iki mağduriyet sonucunda aslında hiç elde etmemiş olduğu bir parayı bankaya ödemek yükümlülüğü altında kalabiliyor.

Kişi her ne kadar savcılığa müracaat etse de bankaya olan borcunu maalesef ödemek zorunda kalabiliyor. Bunun için savcılığa bir tedbir talebinde bulunabilir. Ancak yine de maalesef bu durum bankanın kişiden parayı istemesinin önünde bir engel teşkil etmeyecektir."

Mağdur, parasını geri alabilir fakat dolandırıldığını karşı taraf parayı çekmeden erken fark edebilirse. Aksi takdirde borcu ödemek zorunda.

Haber: Şeyma Vural

Kamera: Hayrettin Kavi