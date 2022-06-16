Haber Giriş: 16 Haziran 2022 Perşembe 12:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Liseli kürekçiler Türkiye Şampiyonu oldu
Seyhan Baraj Gölü'nde her gün kürek çeken liseli gençler, yoğun antrenmanların karşılığını aldı. Adana ÇEAŞ Anadolu Lisesi kürek takımı, Sakarya'da düzenlenen Gençler Türkiye Kürek yarışlarında, 'Türkiye Şampiyonu' oldu.
Disiplinli bir şekilde yılmadan çalıştılar. Antrenman yapıp kürek çektiler. Adana ÇEAŞ Anadolu Lisesi kürek takımı, şampiyonluk kupasını kaldırdı.
Sporcular, Sapanca Gölü'nde düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonasında, A Gençler kategorisinde 'Türkiye Şampiyonu' oldu.
Antrenör Tekin Müştekin, "Fırtına çıktı, yağmur yağdı, aracımız bozuldu. Her şeyimizle ıslandık, ıslanmamıza rağmen çocuklar hala disiplinli bir şekilde, heyecanlı bir şekilde nasıl yapacaklarını sorguluyorlardı ve şampiyon oldular" diye konuştu.
Seyhan Baraj Gölü’nün kıyısındaki ÇEAŞ Anadolu Lisesi öğrencilerinin en büyük motivasyonu spor.
Liseli kürek takımının hedefi, katıldığı tüm şampiyonalarda dereceye girip gelecek nesillere örnek olmak.
Etiketler: Adana
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