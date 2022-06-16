Disiplinli bir şekilde yılmadan çalıştılar. Antrenman yapıp kürek çektiler. Adana ÇEAŞ Anadolu Lisesi kürek takımı, şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Sporcular, Sapanca Gölü'nde düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonasında, A Gençler kategorisinde 'Türkiye Şampiyonu' oldu.

Antrenör Tekin Müştekin, "Fırtına çıktı, yağmur yağdı, aracımız bozuldu. Her şeyimizle ıslandık, ıslanmamıza rağmen çocuklar hala disiplinli bir şekilde, heyecanlı bir şekilde nasıl yapacaklarını sorguluyorlardı ve şampiyon oldular" diye konuştu.

Seyhan Baraj Gölü’nün kıyısındaki ÇEAŞ Anadolu Lisesi öğrencilerinin en büyük motivasyonu spor.

Liseli kürek takımının hedefi, katıldığı tüm şampiyonalarda dereceye girip gelecek nesillere örnek olmak.